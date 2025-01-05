Бойцы расчета FPV подразделения активных действий Главного управления разведки "Кракен" ликвидировали в запорожской области начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова. Видео работы опубликовала пресс-служба ГУР.

Событие произошло еще 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак. Разведчики узнали детали маршрута и графика передвижения Мельникова на временно оккупированной территории. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали засаду для главаря оккупантов.

Отмечается, что сначала операторы дронов испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором везли Мельникова. Из-за этого водитель резко выкрутил руль и машина вылетела в кювет. После этого разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло авто.

Вместе с предводителем оккупантов погиб и его водитель.