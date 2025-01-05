ГУР ликвидировало под Запорожьем начштаба батальона оккупантов "Шторм.Осетия" – видео
Бойцы расчета FPV подразделения активных действий Главного управления разведки "Кракен" ликвидировали в запорожской области начальника штаба батальона "Шторм.Осетия" Сергея Мельникова. Видео работы опубликовала пресс-служба ГУР.
Событие произошло еще 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка-Токмак. Разведчики узнали детали маршрута и графика передвижения Мельникова на временно оккупированной территории. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали засаду для главаря оккупантов.
Отмечается, что сначала операторы дронов испугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором везли Мельникова. Из-за этого водитель резко выкрутил руль и машина вылетела в кювет. После этого разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло авто.
Вместе с предводителем оккупантов погиб и его водитель.
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