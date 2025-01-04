ГУР: В России подорвали капитана, причастного к атаке на Грозу, где погибли 59 человек

Последствия удара (Фото: Харьковская ОВА)

В результате взрыва в Ивановской области России в критическом состоянии находится российский военнослужащий, причастный к ракетной атаке на село Гроза Харьковской области осенью 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны.

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В пятницу, 3 января, в населенном пункте Шуя Ивановской области произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России капитан Константин Нагайко. Он состоял на дежурстве в своей воинской части.

В настоящее время оккупант находится в тяжелом состоянии. У него множественные обломочные поражения фактически всех органов, в том числе мозга – ему произвели трепанацию черепа, сообщили в разведке.

Нагайко родился 6 ноября 1995 года в Амурской области РФ. Окончил Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистических ракет "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

В частности, подразделение Нагайко совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района – 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе. Тогда погибли 59 гражданских украинцев, в том числе восьмилетний мальчик.

"В российской 112-й ракетной бригаде ходят подавленные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы Нагайко почти нет. Его состояние – критическое", – говорится в сообщении ГУР.

Фото: ГУР

5 октября 2023 года оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли более 50 человек.

Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что уроженцы Харьковской области Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе.