ГУР: В Росії підірвали капітана, причетного до атаки на Грозу, де загинули 59 людей

За попередніми даними, окупант перебуває в критичному стані

Наслідки удару (Фото: Харківська ОВА)

Унаслідок вибуху в Івановській області Росії у критичному стані перебуває російський військовослужбовець, причетний до ракетної атаки на село Гроза Харківської області восени 2023 року. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони.

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У п’ятницю, 3 січня, у населеному пункті Шуя Івановської області стався вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії Західного воєнного округу Збройних сил Росії капітан Костянтин Нагайко. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині.

Наразі окупант перебуває в тяжкому стані. У нього множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку – йому зробили трепанацію черепа, повідомили в розвідці.

Нагайко народився 6 листопада 1995 року в Амурській області РФ. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.

Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району – 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе. Тоді загинули 59 цивільних українців, зокрема восьмирічний хлопчик.

"У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний", – йдеться в повідомленні ГУР.

Фото: ГУР

5 жовтня 2023 року окупанти завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули понад 50 людей.

Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що уродженці Харківської області Володимир і Дмитро Мамони корегували ракетний удар росіян по Грозі.