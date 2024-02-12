Навідник ракети на Грозу під час окупації вилучав у місцевих автівки й віддавав росіянам – ДБР
Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру колишньому правоохоронцю з Харківщини, який разом із братом навів ракету на селище Гроза у жовтні 2023 року, ще й за перехід на бік окупантів. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що йдеться про Дмитра Мамона, молодшого брата Володимира Мамона.
За даними Харківської обласної прокуратури, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська, Мамон, бувши чинним правоохоронцем, добровільно перейшов на бік ворога.
Правоохоронці зазначили, що він ніс службу на російських блокпостах, під час якої зупиняв і вилучав автомобілі у цивільних громадян. У ДБР наголосили, що вилучений транспорт він передавав російським силовикам.
За свою роботу Мамон отримував 45 000 російських рублів щомісяця, зазначили в ДБР. Правоохоронці повідомили, що під час звільнення Куп’янська він утік до підконтрольної росіянами території, як і його брат, Володимир Мамон.
Дмитру, як і Володимиру, оголосили підозру в держзраді. Кримінальне провадження щодо старшого брата нині перебуває в суді, обом загрожує довічне.
23-річний Дмитро Мамон до повномасштабного вторгнення був українським поліціянтом, його звільнили 14 червня 2022 року. За даними Харківського антикорупційного центру, він працював у поліції щонайменше з жовтня 2019 року.
"Один з українських банків подав позов до людини з ініціалами — Мамон Дмитро Сергійович про стягнення заборгованості за кредитним договором на 84 700 грн. Такий самий позов поліція подала і до Володимира Мамона на компенсацію 176,8 гривні, але позов залишили без руху", — повідомляли аналітики центру.
- 5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживали лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.
- 11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що Володимир і Дмитро Мамони корегували ракетний удар росіян по Грозі.
- Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам.
- Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили в ОГП.
- Співрозмовник у правоохоронних органах розповів LIGA.net, що деякі з осіб, які передали навідникам російських ракет на село Гроза інформацію про поминальну церемонію за військовим, також були присутні на цьому обіді.
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