Навідник ракети на Грозу під час окупації вилучав у місцевих автівки й віддавав росіянам – ДБР

У ДБР розповіли, що за свою роботу він отримував 45 000 російських рублів щомісяця

Удар по Грозі (Фото: EPA/PAVLO PAKHOMENKO)

Державне бюро розслідувань повідомило ще одну підозру колишньому правоохоронцю з Харківщини, який разом із братом навів ракету на селище Гроза у жовтні 2023 року, ще й за перехід на бік окупантів. Співрозмовник LIGA.net повідомив, що йдеться про Дмитра Мамона, молодшого брата Володимира Мамона.

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За даними Харківської обласної прокуратури, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська, Мамон, бувши чинним правоохоронцем, добровільно перейшов на бік ворога.

Дмитро Мамон (Фото: СБУ)

Правоохоронці зазначили, що він ніс службу на російських блокпостах, під час якої зупиняв і вилучав автомобілі у цивільних громадян. У ДБР наголосили, що вилучений транспорт він передавав російським силовикам.

За свою роботу Мамон отримував 45 000 російських рублів щомісяця, зазначили в ДБР. Правоохоронці повідомили, що під час звільнення Куп’янська він утік до підконтрольної росіянами території, як і його брат, Володимир Мамон.

Дмитру, як і Володимиру, оголосили підозру в держзраді. Кримінальне провадження щодо старшого брата нині перебуває в суді, обом загрожує довічне.

23-річний Дмитро Мамон до повномасштабного вторгнення був українським поліціянтом, його звільнили 14 червня 2022 року. За даними Харківського антикорупційного центру, він працював у поліції щонайменше з жовтня 2019 року.

"Один з українських банків подав позов до людини з ініціалами — Мамон Дмитро Сергійович про стягнення заборгованості за кредитним договором на 84 700 грн. Такий самий позов поліція подала і до Володимира Мамона на компенсацію 176,8 гривні, але позов залишили без руху", — повідомляли аналітики центру.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в селі Гроза, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживали лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що Володимир і Дмитро Мамони корегували ракетний удар росіян по Грозі.

Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам.

Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили в ОГП.

Співрозмовник у правоохоронних органах розповів LIGA.net, що деякі з осіб, які передали навідникам російських ракет на село Гроза інформацію про поминальну церемонію за військовим, також були присутні на цьому обіді.

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