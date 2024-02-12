Наводчик ракеты на Грозу во время оккупации изымал у местных машины, отдавал русским – ГБР
Государственное бюро расследований сообщило о еще одном подозрении бывшему правоохранителю из Харьковской области, который вместе с братом навел ракету на поселок Гроза в октябре 2023 года, еще и за переход на сторону оккупантов. Собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет о Дмитрии Мамоне, младшем брате Владимира Мамона.
По данным Харьковской областной прокуратуры, летом 2022 года во время оккупации Купянская Мамон, будучи действующим милиционером, добровольно перешел на сторону врага.
Правоохранители отметили, что он нес службу на российских блокпостах, во время которой останавливал и изымал автомобили у гражданских лиц. В ГБР отметили, что изъятый транспорт он передавал российским силовикам.
За свою работу Мамон получал по 45 000 российских рублей ежемесячно, отметили в ГБР. Правоохранители сообщили, что во время освобождения Купянска он сбежал на подконтрольную россиянами территорию, как и его брат, Владимир Мамон.
Дмитрию, как и Владимиру, объявили подозрение в госизмене. Уголовное производство в отношении старшего брата сейчас находится в суде, обоим грозит пожизненное.
23-летний Дмитрий Мамон до полномасштабного вторжения был украинским полицейским, его уволили 14 июня 2022 года. По данным Харьковского антикоррупционного центра , он работал в полиции как минимум с октября 2019 года.
"Один из украинских банков подал иск к человеку с инициалами — Мамон Дмитрий Сергеевич о взыскании задолженности по кредитному договору на 84 700 грн. Такой же иск полиция подала и Владимиру Мамону на компенсацию 176,8 гривен, но иск оставили без движения", — сообщали аналитики центра.
- 5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шесть ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
- 11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе.
- Прокуратура отмечает, что Владимир Мамон "подробно" узнал у односельчан, кто будет на поминках, где они будут и когда, а затем передал данные своим кураторам.
- Дмитрий Мамон в общении с супругой сообщил о причастности брата к удару по Грозе и попросил никому об этом не рассказывать. О своей причастности к этому преступлению мужчина не упомянул, отметили в ОГП.
- Собеседник в правоохранительных органах рассказал LIGA.net, что некоторые из лиц, передавших наводчикам российских ракет в село Гроза информацию о поминальной церемонии за военным, также присутствовали на этом обеде.
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