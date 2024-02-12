Наводчик ракеты на Грозу во время оккупации изымал у местных машины, отдавал русским – ГБР

В ГБР рассказали, что за свою работу он получал по 45 000 российских рублей ежемесячно

Удар по Грозе (Фото: EPA/PAVLO PAKHOMENKO)

Государственное бюро расследований сообщило о еще одном подозрении бывшему правоохранителю из Харьковской области, который вместе с братом навел ракету на поселок Гроза в октябре 2023 года, еще и за переход на сторону оккупантов. Собеседник LIGA.net сообщил, что речь идет о Дмитрии Мамоне, младшем брате Владимира Мамона.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, летом 2022 года во время оккупации Купянская Мамон, будучи действующим милиционером, добровольно перешел на сторону врага.

Дмитрий Мамон (Фото: СБУ)

Правоохранители отметили, что он нес службу на российских блокпостах, во время которой останавливал и изымал автомобили у гражданских лиц. В ГБР отметили, что изъятый транспорт он передавал российским силовикам.

За свою работу Мамон получал по 45 000 российских рублей ежемесячно, отметили в ГБР. Правоохранители сообщили, что во время освобождения Купянска он сбежал на подконтрольную россиянами территорию, как и его брат, Владимир Мамон.

Дмитрию, как и Владимиру, объявили подозрение в госизмене. Уголовное производство в отношении старшего брата сейчас находится в суде, обоим грозит пожизненное.

23-летний Дмитрий Мамон до полномасштабного вторжения был украинским полицейским, его уволили 14 июня 2022 года. По данным Харьковского антикоррупционного центра , он работал в полиции как минимум с октября 2019 года.

"Один из украинских банков подал иск к человеку с инициалами — Мамон Дмитрий Сергеевич о взыскании задолженности по кредитному договору на 84 700 грн. Такой же иск полиция подала и Владимиру Мамону на компенсацию 176,8 гривен, но иск оставили без движения", — сообщали аналитики центра.

5 октября, около 13:25, оккупанты нанесли удар по кафе-магазину в селе Гроза, где были поминки погибшего военнослужащего, в результате чего погибли 53 человека, шесть ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.

11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе.

Прокуратура отмечает, что Владимир Мамон "подробно" узнал у односельчан, кто будет на поминках, где они будут и когда, а затем передал данные своим кураторам.

Дмитрий Мамон в общении с супругой сообщил о причастности брата к удару по Грозе и попросил никому об этом не рассказывать. О своей причастности к этому преступлению мужчина не упомянул, отметили в ОГП.

Собеседник в правоохранительных органах рассказал LIGA.net, что некоторые из лиц, передавших наводчикам российских ракет в село Гроза информацию о поминальной церемонии за военным, также присутствовали на этом обеде.

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