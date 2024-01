Слідчі МКС оглянули наслідки ударів Росії по Харківській області – відео

Генеральний прокурор Андрій Костін показав голові управління Міжнародного кримінального суду з питань розслідування міжнародних злочинів в Україні Бренді Холліс наслідки атак Росії на цивільну інфраструктуру Харківської області. Про поїздку Костін повідомив у X (Twitter).

Генеральна прокуратура тісно співпрацює з МКС у процесі розслідувань вбивств мирного населення, тортур, позбавлення волі, сексуального насильства та обстрілу критично важливої громадянської інфраструктури, написав Костін.

Крім інших населених пунктів області, Костін та Холліс відвідали село Гроза, де 5 жовтня 2023 року удар російського "Іскандеру" по кафе вбив 59 людей.

"Слідство вже встановило, хто наводив той обстріл. Працюємо над встановленням російських військовослужбовців, які здійснили цю атаку, та офіцерів, які віддали злочинний наказ", – зазначив генпрокурор.

Він наголосив, що вдячний за всю підтримку, яку отримує Україна для вчинення правосуддя.

With Brenda Hollis, the @IntlCrimCourt’s Head of Investigation for International Crimes Committed in Ukraine, we visited the sites of Russia’s attacks on civilian infrastructure in the Kharkiv region.



We are closely cooperating with the ICC in investigating the facts of civilian… pic.twitter.com/BuKS03IKpC