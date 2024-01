Следователи МУС осмотрели последствия ударов России по Харьковской области – видео

Генеральный прокурор Андрей Костин показал главе управления Международного уголовного суда по расследованию международных преступлений в Украине Бренде Холлис последствия атак России на гражданскую инфраструктуру Харьковской области. О поездке Костин сообщил в X (Twitter).

Генеральная прокуратура тесно сотрудничает с МУС в процессе расследований убийств мирного населения, пыток, лишения свободы, сексуального насилия и обстрелов критически важной гражданской инфраструктуры, написал Костин.

Помимо других населенных пунктов области Костин и Холлис посетили село Гроза, где 5 октября 2023 года удар российского "Искандера" по кафе убил 59 человек.

"Следствие уже установило, кто наводил тот обстрел. Работаем над установлением российских военнослужащих, которые осуществили эту атаку, и офицеров, которые отдали преступный приказ", – отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что благодарен за всю поддержку, которую получает Украина для торжества правосудия.

With Brenda Hollis, the @IntlCrimCourt’s Head of Investigation for International Crimes Committed in Ukraine, we visited the sites of Russia’s attacks on civilian infrastructure in the Kharkiv region.



We are closely cooperating with the ICC in investigating the facts of civilian… pic.twitter.com/BuKS03IKpC