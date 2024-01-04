Следователи МУС осмотрели последствия ударов России по Харьковской области – видео
Генеральный прокурор Андрей Костин показал главе управления Международного уголовного суда по расследованию международных преступлений в Украине Бренде Холлис последствия атак России на гражданскую инфраструктуру Харьковской области. О поездке Костин сообщил в X (Twitter).
Генеральная прокуратура тесно сотрудничает с МУС в процессе расследований убийств мирного населения, пыток, лишения свободы, сексуального насилия и обстрелов критически важной гражданской инфраструктуры, написал Костин.
Помимо других населенных пунктов области Костин и Холлис посетили село Гроза, где 5 октября 2023 года удар российского "Искандера" по кафе убил 59 человек.
"Следствие уже установило, кто наводил тот обстрел. Работаем над установлением российских военнослужащих, которые осуществили эту атаку, и офицеров, которые отдали преступный приказ", – отметил генпрокурор.
Он подчеркнул, что благодарен за всю поддержку, которую получает Украина для торжества правосудия.
With Brenda Hollis, the @IntlCrimCourt’s Head of Investigation for International Crimes Committed in Ukraine, we visited the sites of Russia’s attacks on civilian infrastructure in the Kharkiv region.— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) January 4, 2024
We are closely cooperating with the ICC in investigating the facts of civilian… pic.twitter.com/BuKS03IKpC
- 5 октября около 15:35 Россия ударила ракетой по кафе-магазину в Грозе. Первоначально было известно о 50 погибших, затем количество увеличилось до 52 человек, среди которых есть и ребенок. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара. Шестеро детей остались полными сиротами.
- В селе фактически на момент обстрела проживало около 100 человек – Россия убила более половины. Во время ракетного удара местные жители находились в кафе-магазине на поминках погибшего военного.
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