Правоохоронці про джерела навідників по Грозі: Вони також були присутні на поминках

Деякі з осіб, які передали навідникам російських ракет на село Гроза інформацію про поминальну церемонію за військовим, також були присутні на цьому обіді. Про це у коментарі LIGA.net розповів співрозмовник у правоохоронних органах.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Брати Дмитро та Володимир Мамони, які, як стверджує Служба безпеки України, навели ракетний удар по селу Гроза на Харківщині, внаслідок чого на поминках загинули 53 мирні жителі, під час окупації області перейшли на бік російських окупантів, здавали їм воїнів АТО та позиції українських військових.

Оперативна робота щодо тих, від кого навідники російських ракет по селу Гроза отримали інформацію про поминальну церемонію за військовим, ще триває.

Частину інформації, за словами співрозмовника у спецслужбі, Мамони отримали від односельців у побутовому спілкуванні.

"Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутні", – каже співрозмовник у правоохоронних органах.

5 жовтня, близько 13:25, окупанти завдали удару по кафе-магазину в Грозі, де були поминки загиблого військовослужбовця, внаслідок чого загинули 53 особи, шестеро поранено. У селі проживали лише 330 осіб, на момент обстрілу мешкало близько 100. Обласна прокуратура опублікувала відео з наслідками удару.

11 жовтня Офіс генпрокурора та СБУ заявили, що Володимир та Дмитро Мамони корегували ракетний удар росіян по Грозі.

Прокуратура зазначає, що Володимир Мамон "докладно" дізнався в односельців, хто буде на поминках, де вони будуть і коли, а потім передав дані своїм кураторам.

Дмитро Мамон у спілкуванні з дружиною повідомив про причетність брата до удару по Грозі та попросив нікому про це не розповідати. Про свою причетність до цього злочину чоловік не згадав, зазначили в ОГП.

Читайте також: 500-1000 грн за фото. Як СБУ викриває навідників росіян. І хто це

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.