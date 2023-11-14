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Правоохранители об источниках наводчиков по Грозе: Они также присутствовали на поминках

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 20:16
Правоохранители об источниках наводчиков по Грозе: Они также присутствовали на поминках - Фото
Последствия удара по Грозе (Фото: скриншот видео)

Некоторые из лиц, передавших наводчикам российских ракет в село Гроза информацию о поминальной церемонии за военным, также присутствовали на этом обеде. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал источник в правоохранительных органах.

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Братья Дмитрий и Владимир Мамоны, которые, как утверждает Служба безопасности Украины, навели ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате чего на поминках погибли 53 мирных жителя, во время оккупации области перешли на сторону российских оккупантов, сдавали им воинов АТО и позиции украинских военных. 

Оперативная работа относительно тех, от кого наводчики российских ракет по селу Гроза получили информацию о поминальной церемонии за военным, продолжается.

Часть информации, по словам собеседника в спецслужбе, Мамоны получили от односельчан в бытовом общении.

"Обычный обмен информацией между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставивших братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", – говорит собеседник в правоохранительных органах.

  • 5 октября, около 13:25, кафиры нанесли удар по кафе-магазину в Грозе, где были поминки погибшего военнослужащего , в результате чего погибли 53 человека, шестеро ранены. В селе проживало всего 330 человек, на момент обстрела проживало около 100. Областная прокуратура опубликовала видео с последствиями удара.
  • 11 октября Офис генпрокурора и СБУ заявили, что Владимир и Дмитрий Мамоны корректировали ракетный удар россиян по Грозе.
  • Прокуратура отмечает, что Владимир Мамон "подробно" узнал у односельчан, кто будет на поминках, где они будут и когда, а затем передал данные своим кураторам.
  • Дмитрий Мамон в общении с супругой сообщил о причастности брата к удару по Грозе и попросил никому об этом не рассказывать. О своей причастности к этому преступлению мужчина не упомянул, отметили в ОГП.

Читайте также: 500-1000 грн за фото. Как СБУ разоблачает наводчиков россиян. И кто это

Евгения Мазур
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