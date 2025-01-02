Морские дроны Magura уничтожили два вертолета Ми-8 россиян. Ранее было заявлено об одном
Украинские морские беспилотники Magura уничтожили два российских вертолета Ми-8 в Черном море 31 декабря, а не один, как было заявлено ранее. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
По уточненным данным, в результате операции ГУР вблизи временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы из подразделения Group 13 с помощью морских дронов Magura V5, оснащенных ракетами, уничтожили два российских вертолета Ми-8.
По предварительной информации, экипажи вражеских воздушных судов также ликвидированы.
Еще один российский вертолет потерпел огневое поражение и подбитым смог приземлиться, добавили разведчики.
- Сначала разведчики говорили, что 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.
- Позже ГУР обнародовало радиоперехват, в котором пилот подбитого Ми-8 докладывает об ударе.