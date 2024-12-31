Після першого в історії знищення морським дроном Magura V5 російського гелікоптера у Чорному морі Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило радіоперехоплення, в якому пілот підбитого Мі-8 доповідає про удар.

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31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут за допомогою Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.

У здобутому розвідниками перехопленні пілот панічно пояснює характер та наслідки вогневого ураження борту.

Він скаржиться, що в нього "попали", і ділиться, що чув "хлопок".

Раніше українські морські дрони вже атакували російську авіацію. Зокрема, 9 грудня СБУ повідомила, що морські дрони спецслужби Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

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