Воїни Головного управління розвідки Міноборони вперше в історії знищили ворожу повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5. Відео успішної роботи оприлюднила пресслужба ГУР.

Так, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 уразили повітряну ціль за допомогою Magura V5, вперше в оснащеного ракетним озброєнням.

Під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

Ще один Мі-8 зазнав вогневого ураження, але зміг дістатись аеродрому базування.

Раніше українські морські дрони вже атакували російську авіацію. Зокрема, 9 грудня СБУ повідомила, що морські дрони спецслужби Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті.

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