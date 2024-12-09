Дрони СБУ вступили в бій з вертольотами, літаками і катерами Росії – відео спецоперації
Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті. Українська спецслужба показала відео спецоперації.
В ніч проти 6 грудня група морських дронів СБУ вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.
"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.
На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.
Як зазначили в СБУ, перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.
Також дрони СБУ вразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Керченського мосту, який окупанти досі намагаються привести до ладу після минулих підривів.
У СБУ зазначили, що ці водні дрони були виготовлені завдяки спільному збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим у лютому 2024 року.
Також у 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначили, що результатів роботи Sea Baby насправді набагато більше, ніж можна показати зараз, "але всьому свій час".
- 15 квітня 2024 року речник СБУ Дехтяренко розповів, що модернізований надводний дрон Sea Baby тепер може нести на собі майже тонну вибухівки на відстань у понад 1000 км.
- 22 травня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах повідомив, що дрони Sea Baby, оснащені "Градами", відпрацювали по позиціях окупантів на Кінбурнській косі.