Морські дрони Служби безпеки України Sea Baby відпрацювали по російських вертольотах та літаках у Керченській бухті. Українська спецслужба показала відео спецоперації.

В ніч проти 6 грудня група морських дронів СБУ вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", – йдеться у повідомленні.

На новітніх Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Як зазначили в СБУ, перехоплений російський радіообмін свідчить, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Самі ж вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту.

Також дрони СБУ вразили баржу, що перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Керченського мосту, який окупанти досі намагаються привести до ладу після минулих підривів.

У СБУ зазначили, що ці водні дрони були виготовлені завдяки спільному збору коштів з UNITED24, monobank, Олегом Гороховським, Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим у лютому 2024 року.

Також у 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ зазначили, що результатів роботи Sea Baby насправді набагато більше, ніж можна показати зараз, "але всьому свій час".