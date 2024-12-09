Морские дроны Службы безопасности Украины Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте. Украинская спецслужба показала видео спецоперации.

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В ночь на 6 декабря группа морских дронов СБУ вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", которые пытались их перехватить.

"Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь", – сказано в сообщении.

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Как отметили в СБУ, перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов есть убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте.

Также дроны СБУ поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Керченского моста, который оккупанты до сих пор пытаются привести в порядок после предыдущих подрывов.

В СБУ отметили, что эти водные дроны были изготовлены в результате совместного сбора средств с UNITED24, monobank, Олегом Гороховским, Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым в феврале 2024-го.

Также в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ отметили, что результатов работы Sea Baby на самом деле гораздо больше, чем можно показать сейчас, "но всему свое время".