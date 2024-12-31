Воины Главного управления разведки Минобороны впервые в истории уничтожили вражескую воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5.

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Так, 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 поразили воздушную цель с помощью Magura V5, впервые оснащенного ракетным вооружением.

Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один Ми-8 получил огневое поражение, но смог добраться до аэродрома базирования.

Ранее украинские морские дроны уже атаковали российскую авиацию. В частности, 9 декабря СБУ сообщила, что морские дроны спецслужбы Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте.

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