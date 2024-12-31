После первого в истории уничтожения морским дроном Magura V5 российского вертолета в Черном море Главное управление разведки Минобороны обнародовало радиоперехват, в котором пилот подбитого Ми-8 докладывает об ударе.

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.

В полученном разведчиками перехвате пилот панически объясняет характер и последствия огневого поражения борта.

Он жалуется, что в него "попали", и делится, что слышал "хлопок".

Ранее украинские морские дроны уже атаковали российскую авиацию. В частности, 9 декабря СБУ сообщила, что морские дроны спецслужбы Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте.

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