ГУР планирует чаще сбивать морскими дронами российские цели в небе

Вероятно, ракетные удары с дронов "Магура" будут продолжаться

"Магура" (Иллюстративное фото: ГУР)

После первого в истории поражения морским дроном Magura V5 российских вертолетов в небе над Черным морем Главное управление разведки Минобороны нацелено на то, чтобы продолжать подобные атаки. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Отвечая на вопрос, планирует ли военная разведка масштабировать возможность сбивать российские воздушные цели "Магурами", Юсов лаконично ответил: "Планирует".

Как известно, 31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР Group 13 в районе мыса Тарханкут с помощью Magura V5, впервые оснащенного ракетами Р-73 SeeDragon, уничтожили один Ми-8 и подбили второй.

Позднее разведчики обнародовали радиоперехват с подбитого вертолета, в котором пилот панически объяснял характер и последствия огневого поражения борта.

Он жаловался, что в него "попали", и что слышал "хлопок".

Ранее украинские морские дроны уже атаковали российскую авиацию. В частности, 9 декабря СБУ сообщила, что морские дроны спецслужбы Sea Baby отработали по российским вертолетам и самолетам в Керченской бухте.

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