Морські дрони Magura знищили два російські гелікоптери Мі-8. Раніше було заявлено про один

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитися, додали розвідники

Російський Мі-8 (Фото: Міноборони РФ)

Українські морські безпілотники Magura знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі 31 грудня, а не один, як було заявлено раніше. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За уточненими даними, внаслідок операції ГУР поблизу тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці з підрозділу Group 13 з допомогою морських дронів Magura V5, оснащених ракетами, знищили два російські гелікоптери Мі-8.

За попередньою інформацією, екіпажі ворожих повітряних суден також ліквідовані.

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитися, додали розвідники.

Спочатку розвідники казали, що 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут з допомогою Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.

Пізніше ГУР оприлюднило радіоперехоплення, в якому пілот підбитого Мі-8 доповідає про удар.