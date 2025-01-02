Морські дрони Magura знищили два російські гелікоптери Мі-8. Раніше було заявлено про один
Українські морські безпілотники Magura знищили два російські гелікоптери Мі-8 у Чорному морі 31 грудня, а не один, як було заявлено раніше. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За уточненими даними, внаслідок операції ГУР поблизу тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці з підрозділу Group 13 з допомогою морських дронів Magura V5, оснащених ракетами, знищили два російські гелікоптери Мі-8.
За попередньою інформацією, екіпажі ворожих повітряних суден також ліквідовані.
Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитися, додали розвідники.
- Спочатку розвідники казали, що 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР Group 13 в районі мису Тарханкут з допомогою Magura V5, оснащеного ракетами Р-73 SeeDragon, знищили один Мі-8 і підбили другий.
- Пізніше ГУР оприлюднило радіоперехоплення, в якому пілот підбитого Мі-8 доповідає про удар.