ГУР показало эксклюзивные кадры освобождения Агрегатного завода в Волчанске – видео

В ГУР говорят, что освобождение завода – одна из самых сложных операций

Волчанский агрегатный завод (Фото: pravda.com.ua)

Главное управление разведки показало эксклюзивные кадры освобождения Волчанского агрегатного завода в Харьковской области. Видео обнародовали в годовщину со дня рождения Степана Бандеры.

В ГУР отметили, что штурм и зачистка 40 зданий завода были одной из самых сложных фронтовых миссий 2024 года. Ее осуществили воины-разведчики "Спецподразделения Тимура".

На видео впервые показали штурмовые действия при поддержке 120-мм миномета, взятие российских оккупантов в плен и работу боевых медиков во время этой операции "тимуровцев".

Справка. Волчанский агрегатный завод – предприятие в городе Волчанск Чугуевского района Харьковской области по производству агрегатов, насосных автоматических установок. Завод был захвачен россиянами после начала полномасштабного вторжения.



В июне 2024 года ВСУ заблокировали подразделения российских оккупантов и сделали невозможным подвоз медикаментов и запасов. 24 сентября 2024 года бойцы ГУР возобновили контроль над заводом после зачистки нескольких десятков зданий объекта.

5 декабря 2024 года стало известно, что россияне казнили четырех бойцов ВСУ на Агрегатном заводе в Волчанске.

31 декабря 2024 года рейнджеры ССО заняли село в Курской области, которое удерживали войска России и Северной Кореи.