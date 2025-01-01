ГУР показало ексклюзивні кадри звільнення Агрегатного заводу у Вовчанську – відео

У ГУР кажуть, що звільнення заводу – одна з найскладніших операцій

Вовчанський агрегатний завод (Фото: pravda.com.ua)

Головне управління розвідки показало ексклюзивні кадри звільнення Вовчанського агрегатного заводу у Харківській області. Відео оприлюднили у річницю від дня народження Степана Бандери.

У ГУР зазначили, що штурм та зачистка 40 будівель заводу були однією із найскладніших фронтових місій 2024 року. Її здійснили воїни-розвідники "Спецпідрозділу Тимура".

На відео вперше показали штурмові дії за підтримки 120-мм міномета, взяття російських окупантів у полон та роботу бойових медиків під час цієї операції "тимурівців".

Довідка. Вовчанський агрегатний завод — підприємство у місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області з виробництва агрегатів, насосних автоматичних установок. Завод був захоплений росіянами після початку повномасштабного вторгнення.



У червні 2024 року ЗСУ заблокували підрозділи російських окупантів та унеможливили для них підвезення медикаментів та запасів. 24 вересня 2024 року бійці ГУР відновили контроль над заводом після зачистки кількох десятків будівель об'єкта.

5 грудня 2024 року стало відомо, що росіяни стратили чотирьох бійців ЗСУ на Агрегатному заводі у Вовчанську.

31 грудня 2024 року рейнджери ССО зайняли село на Курщині, яке тримали війська Росії й Північної Кореї.