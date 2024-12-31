Рейнджери ССО зайняли село на Курщині, яке тримали війська Росії й Північної Кореї
Бійці Сил спеціальних операцій зайняли село у Курській області Росії. Виявилося, що разом із російськими військовими населений пункт тримали також війська Північної Кореї, повідомили у пресслужбі ССО.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Успішні наступальні дії провели рейнджери 6-го полку Сил спецоперацій.
Спочатку по ворожих позиціях працювала артилерія. Після цього спецпризначенці зайшли до села, відбили його в росіян та зачистили в межах проведення спеціальних дій у цьому районі.
Назву села військові не розкривають.
Напередодні, ввечері 30 грудня, голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував позитивні новини від українських військових у Курській області.
- 17 грудня повідомлялося, що сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом.
- 19 грудня сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області. Знищено 12 ворожих солдатів, десятки поранених.
- 23 грудня у ССО повідомили, що знищили 77 солдатів КНДР у Курській області за три дні.
- 28 грудня у ССО розшифрували третю частину записів солдата КНДР, ліквідованого в Курській області.