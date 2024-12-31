Рейнджери ССО зайняли село на Курщині, яке тримали війська Росії й Північної Кореї

Воїни ССО (Фото: facebook.com/usofcom)

Бійці Сил спеціальних операцій зайняли село у Курській області Росії. Виявилося, що разом із російськими військовими населений пункт тримали також війська Північної Кореї, повідомили у пресслужбі ССО.

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Успішні наступальні дії провели рейнджери 6-го полку Сил спецоперацій.

Спочатку по ворожих позиціях працювала артилерія. Після цього спецпризначенці зайшли до села, відбили його в росіян та зачистили в межах проведення спеціальних дій у цьому районі.

Назву села військові не розкривають.

Напередодні, ввечері 30 грудня, голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував позитивні новини від українських військових у Курській області.