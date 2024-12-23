77 солдатів КНДР за три дні. Бійці ССО показали, як працюють у Курській області – відео

Окрім ворожих солдатів, українські воїни уразили також і техніку

Боєць ССО (Фото: facebook.com/usofcom)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за три дні знищили 77 солдатів з Північної Кореї у Курській області. Про це повідомили у Командуванні ССО.

Зазначається, що воїни 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича не перший раз знищують північних корейців у чистому полі.

Окрім вбитих 77 ворожих солдатів, було поранено ще 40 військових Північної Кореї. Також знищено 12 ворожих авто, три багі та бойову броньовану машину.