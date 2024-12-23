77 солдатів КНДР за три дні. Бійці ССО показали, як працюють у Курській області – відео
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за три дні знищили 77 солдатів з Північної Кореї у Курській області. Про це повідомили у Командуванні ССО.
Зазначається, що воїни 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича не перший раз знищують північних корейців у чистому полі.
Окрім вбитих 77 ворожих солдатів, було поранено ще 40 військових Північної Кореї. Також знищено 12 ворожих авто, три багі та бойову броньовану машину.
- 17 грудня повідомлялося, що сили ССО знищили 50 військових із КНДР під Курськом.
- 19 грудня сили ССО показали, як відбили штурм солдатів із Північної Кореї у Курській області. Знищено 12 ворожих солдатів, десятки поранених.
- 19 грудня у ГУР повідомили, що солдати з Північної Кореї скаржаться на нестачу боєприпасів у Курській області.