77 солдатів КНДР за три дні. Бійці ССО показали, як працюють у Курській області – відео
Боєць ССО (Фото: facebook.com/usofcom)

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних Сил України за три дні знищили 77 солдатів з Північної Кореї у Курській області. Про це повідомили у Командуванні ССО.

Зазначається, що воїни 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича не перший раз знищують північних корейців у чистому полі.

Окрім вбитих 77 ворожих солдатів, було поранено ще 40 військових Північної Кореї. Також знищено 12 ворожих авто, три багі та бойову броньовану машину.

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