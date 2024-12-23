77 солдат КНДР за три дня. Бойцы ССО показали, как работают в Курской области – видео

Кроме вражеских солдат, украинские воины поразили также и технику

Боец ССО (Фото: facebook.com/usofcom)

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины за три дня уничтожили 77 солдат из Северной Кореи в Курской области. Об этом сообщили в Командовании ССО.

Отмечается, что воины 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича не в первый раз уничтожают северных корейцев в чистом поле.

Кроме убитых 77 вражеских солдат, были ранены еще 40 военных Северной Кореи. Также уничтожены 12 вражеских авто, три багги и боевая бронированная машина.