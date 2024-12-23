77 солдат КНДР за три дня. Бойцы ССО показали, как работают в Курской области – видео
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины за три дня уничтожили 77 солдат из Северной Кореи в Курской области. Об этом сообщили в Командовании ССО.
Отмечается, что воины 8-го полка специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича не в первый раз уничтожают северных корейцев в чистом поле.
Кроме убитых 77 вражеских солдат, были ранены еще 40 военных Северной Кореи. Также уничтожены 12 вражеских авто, три багги и боевая бронированная машина.
- 17 декабря сообщалось, что силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском.
- 19 декабря силы ССО показали, как отразили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области. Уничтожены 12 вражеских солдат, десятки раненых.
- 19 декабря в ГУР сообщили, что солдаты из Северной Кореи жалуются на нехватку боеприпасов в Курской области.