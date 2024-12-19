Солдаты из Северной Кореи в Курской области жалуются на нехватку боеприпасов – ГУР

В разведке рассказали, чем россияне обеспечили солдат из Северной Кореи

Войска КНДР (Фото: ЕРА)

Подразделениям Северной Кореи в Курской области не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Об этом заявили в Главном управлении разведки.

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По данным военной разведки, на передовых позициях в районе деревень Русская Конопелька, Плехово и Уланок северокорейские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов к РПГ.

Отмечается, что россияне уже ввезли новую партию солдат КНДР в Курскую область. Северокорейских штурмовиков уже направили на позиции, чтобы заменить потери и продолжить активные боевые действия.

Как сообщили в ГУР, им выдали бронежилеты, каски и стрелковое оружие разного калибра.