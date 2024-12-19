Солдаты из Северной Кореи в Курской области жалуются на нехватку боеприпасов – ГУР
Подразделениям Северной Кореи в Курской области не хватает боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам. Об этом заявили в Главном управлении разведки.
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По данным военной разведки, на передовых позициях в районе деревень Русская Конопелька, Плехово и Уланок северокорейские солдаты жалуются на нехватку боеприпасов к РПГ.
Отмечается, что россияне уже ввезли новую партию солдат КНДР в Курскую область. Северокорейских штурмовиков уже направили на позиции, чтобы заменить потери и продолжить активные боевые действия.
Как сообщили в ГУР, им выдали бронежилеты, каски и стрелковое оружие разного калибра.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что военные КНДР впервые вступили в бой в Курской области и понесли потери. Воевали вместе с россиянами.
- 17 декабря сообщалось, что силы ССО уничтожили 50 военных из КНДР под Курском.
- 19 декабря в Южной Корее назвали свои данные потери солдат КНДР в Курской области. Убиты не менее 100 солдат и еще около 1000 были ранены.
- 19 декабря силы ССО показали, как отразили штурм солдат из Северной Кореи в Курской области. Уничтожены 12 вражеских солдат, десятки раненых.