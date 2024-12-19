"Более консервативная оценка, чем у США". Южная Корея назвала потери войск КНДР в России

По оценкам властей США и Южной Кореи, Россия уже получила более 10 000 северокорейских военных для участия в войне

Солдаты КНДР (Фото: KNCA)

По меньшей мере 100 участвующих в боевых действиях на территории России северокорейских военных погибли, а еще около 1000 получили ранения во время столкновений с украинскими войсками в Курской области. Об этом пишет Reuters со ссылкой на члена парламента Южной Кореи Ли Сон Гвона.

По словам Ли, ссылавшегося на данные Национальной разведывательной службы (NIS), такие потери северокорейских подразделений объясняются недостатком опыта работы с беспилотниками и трудностями ведения боевых действий на открытой местности, к которой они не привыкли.

Он также отметил, что оценки южнокорейской разведки могут отличаться от заявлений американских военных, сообщающих о нескольких сотнях погибших из-за более осторожного подхода к анализу данных.

"Сообщается, что погибли по меньшей мере 100 человек, а количество раненых приближается к 1000", – сказал Ли.

По оценкам властей США и Южной Кореи, Россия уже получила более 10 000 северокорейских военных для участия в войне. Пхеньян передал Москве более 10 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами, а также механизированными гаубицами и ракетными системами.

19 ноября 2024 года Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.

14 декабря ГУР сообщило, что солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восьмерых кадыровцев.

16 декабря в ЦПИ раскрыли тактику КНДРовцев под Курском: их накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно.