"Дружеским огнем" корейские военные убили восьмерых кадыровцев в Курской области – ГУР

Языковой барьер остается сложным препятствием для управления и согласованности действий военных КНДР на поле боя, отметила разведка

Флаг Северной Кореи (Фото: EPA)

К 14 декабря в Курской области совместные российско-корейские подразделения ориентировочно потеряли около 200 военных, солдаты КНДР "дружеским огнем" убили восьмерых кадыровцев. Об этом заявило Главное управление разведки.

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Ведомство отметило, что РФ начала применять солдат из Северной Кореи в штурмовых действиях в Курской области, в частности в составе сводных подразделений морской пехоты и Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ.

При этом, отметило ГУР, войска КНДР уже понесли первые санитарные и безвозвратные потери благодаря успешному огневому поражению от украинских воинов.

В частности, на одной из позиций в Курской области военных северокорейской армии результативно "накрыли" с помощью FPV-дронов, отметили в разведке.

По ее данным, ориентировочно совместные подразделения российского и северокорейского личного состава потеряли около 200 военнослужащих по состоянию на 14 декабря.

Также ГУР сообщает, что языковой барьер остается сложным препятствием для управления и согласованности действий военных КНДР на поле боя.

Из-за этой проблемы северокорейские солдаты открыли "дружеский огонь" по автомобильной технике батальона "Ахмат" диктатора Чечни Рамзана Кадырова, в результате погибли восемь боевиков, утверждает разведка.

Она добавляет, что на территории РФ находится около 11 000 военных из армии КНДР, а в местах их дислокации оккупанты ввели особый контрразведывательный режим: для доступа к этим районам российских солдат и офицеров проверяют сотрудники Федеральной службы безопасности, у них изымают телефоны и другие устройства.

Накануне президент Зеленский сообщил о предварительных данных, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах в Курской области.

Руководитель Центра дезинформации при СНБО Коваленко заявил, что военные КНДР в российской форме принимают участие в штурмах в Курской области, среди них уже есть потери.

По его мнению, недооценивать врага не стоит, но "он умирает и не нужно верить в страшилки". В то же время Украине придется тратить на это дополнительные ресурсы, признал Коваленко.