Накапливаются в посадках и идут с разных сторон: раскрыта тактика КНДРовцев под Курском
Северокорейские военные, воюющие в рядах армии РФ, идут в штурмы без поддержки техники и несут существенные потери в Курской области. Об этом сообщили Главное управление разведки Минобороны и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, россияне бросают в бой КНДРовцев без бронетехники.
"Тактика действий следующая: КНДРовцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно. Потери у них значительные", – сообщил он.
В то же время, подчеркнул руководитель ЦПД, российские военкоры пытаются избегать новостей о неудачах военных из Северной Кореи и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.
По данным ГУР, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери – речь идет по меньшей мере о 30 солдатах убитыми и ранеными. А в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.
Разведка сообщает, что на фоне этих потерь штурмовые группы доукомплектовываются свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР.
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