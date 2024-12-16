Накапливаются в посадках и идут с разных сторон: раскрыта тактика КНДРовцев под Курском

Подразделения КНДР под Курском уже пришлось пополнять свежими бойцами на фоне потерь, сообщили в ГУР

Войска КНДР (Иллюстративное фото: North Korean Central News Agency (KCNA)

Северокорейские военные, воюющие в рядах армии РФ, идут в штурмы без поддержки техники и несут существенные потери в Курской области. Об этом сообщили Главное управление разведки Минобороны и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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По словам Коваленко, россияне бросают в бой КНДРовцев без бронетехники.

"Тактика действий следующая: КНДРовцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно. Потери у них значительные", – сообщил он.

В то же время, подчеркнул руководитель ЦПД, российские военкоры пытаются избегать новостей о неудачах военных из Северной Кореи и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.

По данным ГУР, в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери – речь идет по меньшей мере о 30 солдатах убитыми и ранеными. А в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести.

Разведка сообщает, что на фоне этих потерь штурмовые группы доукомплектовываются свежим личным составом, в частности из числа 94 отдельной бригады армии КНДР.

19 ноября Зеленский говорил, что контингент войск КНДР у границ Украины может вырасти до 100 000.

14 декабря ГУР сообщило, что солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восьмерых кадыровцев.

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