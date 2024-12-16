Накопичуються в посадках і сунуть з різних боків: розкрито тактику КНДРівців під Курськом

Підрозділи КНДР під Курськом вже довелось поповнювати свіжими бійцями на тлі зазнаних втрат, повідомили в ГУР

Війська КНДР (Ілюстративне фото: North Korean Central News Agency (KCNA)

Північнокорейські військові, що воюють у лавах армії РФ, йдуть у штурми без підтримки техніки і зазнають суттєвих втрат у Курській області. Про це повідомили Головне управління розвідки Міноборони та керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.

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За словами Коваленка, росіяни кидають у бій КНДРівців на Курщині без бронетехніки.

"Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", – повідомив він.

Натомість, наголосив керівник ЦПД, російські військкори намагаються уникати новин про невдачі військових з Північної Кореї і роблять все, аби розповідати про їх "вдалі дії", приховуючи втрати.

За даними ГУР, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехове, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. А в районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

Розвідка повідомляє, що на тлі цих втрат штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР.

19 листопада Зеленський казав, що контингент військ КНДР біля кордонів України може зрости до 100 000.

14 грудня ГУР повідомило, що солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців.

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