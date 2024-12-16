Накопичуються в посадках і сунуть з різних боків: розкрито тактику КНДРівців під Курськом
Північнокорейські військові, що воюють у лавах армії РФ, йдуть у штурми без підтримки техніки і зазнають суттєвих втрат у Курській області. Про це повідомили Головне управління розвідки Міноборони та керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки й оборони Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, росіяни кидають у бій КНДРівців на Курщині без бронетехніки.
"Тактика дій наступна: КНДРівців накопичують в посадках і женуть на штурм вузьких ділянок з кількох напрямків одночасно. Втрати в них значні", – повідомив він.
Натомість, наголосив керівник ЦПД, російські військкори намагаються уникати новин про невдачі військових з Північної Кореї і роблять все, аби розповідати про їх "вдалі дії", приховуючи втрати.
За даними ГУР, упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехове, Ворожба, Мартинівка Курської області підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат – йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими. А в районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.
Розвідка повідомляє, що на тлі цих втрат штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94 окремої бригади армії КНДР.
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