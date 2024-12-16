Россияне пытаются скрыться потери северокорейских солдат – Зеленский
По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейских солдат, сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о ситуации в районах Курской операции и участии военных КНДР в боях.
По словам Зеленского, есть много деталей по уничтожению северокорейских сил.
Предварительно РФ пытается скрыть потери среди этих военных, но украинские Силы обороны и разведка выясняют полную информацию относительно реальных потерь российских подразделений, к которым привлечены корейцы, подчеркнул Зеленский.
"К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина – это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и дальше защищать наши позиции", – отметил он. президент.
- Ранее, 14 декабря, глава государства сообщил о предварительных данных, что россияне начали применять северокорейских военных в штурмах на Курщине. Он отметил, что речь идет о "заметном количестве" военных из КНДР, которых россияне вводят в сводные подразделения, но и потери у них "уже тоже заметны".
- ГУР сообщило, что по состоянию на 14 декабря в Курской области совместные российско-корейские подразделения ориентировочно потеряли около 200 военных, а солдаты КНДР "дружественным огнем" убили восемь кадыровцев. В общей сложности, по данным ведомства, на территории РФ находятся около 11 000 северокорейских военных.
- 16 декабря Минобороны США подтвердило, что северокорейские военные впервые, вместе с россиянами, вступили в бой в Курской области и понесли потери.