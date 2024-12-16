Россияне пытаются скрыться потери северокорейских солдат – Зеленский

Силы обороны и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены корейцы

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

По предварительным данным, россияне пытаются скрыть потери северокорейских солдат, сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил о докладе главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о ситуации в районах Курской операции и участии военных КНДР в боях.

По словам Зеленского, есть много деталей по уничтожению северокорейских сил.

Предварительно РФ пытается скрыть потери среди этих военных, но украинские Силы обороны и разведка выясняют полную информацию относительно реальных потерь российских подразделений, к которым привлечены корейцы, подчеркнул Зеленский.

"К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы погибали в этой войне. Единственная причина – это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и дальше защищать наши позиции", – отметил он. президент.