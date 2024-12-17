После серьезных потерь военные КНДР стали бояться украинских дронов, ставят посты – ГУР

Ранее в Центре при СНБО сообщили, что россияне могли плохо проинформировать солдат Северной Кореи об опасности использования беспилотников на фронте

Флаг КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Из-за страха перед ударными дронами Украины северокорейские войска стали расставлять дополнительные наблюдательные посты в Курской области. Об этом сообщило Главное управление разведки.

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По его данным, 16 декабря РФ продолжила применять солдат КНДР в боевых действиях.

После "серьезных потерь" подразделения Северной Кореи начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для выявления беспилотников украинских защитников, пояснило ведомство.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко сообщил, что россияне могли плохо проинформировать солдат Северной Кореи об опасности использования беспилотников на фронте.

По его словам, корейцы "странно" реагируют на дроны, а у их погибших солдат не было "визуального понимания опасности" от использования БпЛА.

ГУР так описывает тактику этих подразделений: перед штурмом солдат из КНДР накапливают на передовых рубежах в группу до 20-30 человек, к району сосредоточения они передвигаются малыми группами до шести военнослужащих.

По мнению разведки, постоянное накопление штурмовых групп северокорейскими военными в Курской области свидетельствует о том, что Россия не хочет терять темп своих наступательных действий.

Ведомство добавило, что для распознавания на фронте солдаты из КНДР используют красный скотч. Обычно российские оккупанты тоже пользуются им или применяют клейкую ленту или повязку белого цвета.