Після серйозних втрат військові КНДР стали боятися українських дронів, виставляють пости – ГУР
Через страх перед ударними дронами України північнокорейські війська стали розставляти додаткові спостережні пости у Курській області. Про це повідомило Головне управління розвідки.
За його даними, 16 грудня РФ продовжила застосовувати солдатів КНДР у бойових діях.
Після "серйозних втрат" підрозділи Північної Кореї почали розставляти додаткові спостережні пости, аби виявляти безпілотники українських захисників, пояснило відомство.
Раніше керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що росіяни могли погано поінформували солдатів Північної Кореї щодо небезпеки використання безпілотників на фронті.
За його словами, корейці "дивно" реагують на дрони, а у їхніх загиблих солдатів не було "візуального розуміння небезпеки" від використання БпЛА.
ГУР так описує тактику цих підрозділів: перед штурмом солдатів із КНДР накопичують на передових рубежах у групу до 20-30 осіб, водночас до району зосередження вони пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.
На думку розвідки, постійне накопичення штурмових груп північнокорейськими військовими на Курщині свідчить про те, що Росія не хоче втрачати темпу своїх наступальних дій.
Відомство додало, що для розпізнавання на фронті солдати з КНДР використовують червоний скотч. Зазвичай російські окупанти теж користуються ним або ж застосовують клейку стрічку чи пов'язку білого кольору.
ГУР повідомляло, що станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, а солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадировців. Загалом, за даними відомства, на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.
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