Центр при РНБО: Росіяни погано проінформували солдатів КНДР про небезпеку дронів
Росіяни могли погано поінформували солдатів Північної Кореї щодо небезпеки використання безпілотників на фронті. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, військові КНДР "дивно" реагують на дроні. У загиблих іноземних солдатів не було "візуального розуміння небезпеки" від використання БпЛА.
"[Це] може свідчити про те, що росіяни погано поінформували корейців щодо використання безпілотників на фронті. Це демонструє те, що для росіян життя корейців не має жодної цінності", – зазначив Коваленко.
Він повідомив, що Росія намагається оперативно вивозити тіла загиблих північнокорейців із фронту. Евакуація їх тіл налагоджена краще, ніж загиблих чи поранених росіян.
Коваленко зазначив, що бажання приховати невдачі солдатів із КНДР "грає свою роль".
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