Держдеп США: Солдати КНДР – законні військові цілі України

У Держдепі зазначили, що США мають інформацію про загибель частини військових із КНДР

Солдати Північної Кореї та Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

У Держдепі США заявили, що військові з Північної Кореї є законними військовими цілями. Якщо вони опиняться на території України, це означатиме ескалацію війни з боку Росії та КНДР.

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"Північнокорейські солдати, розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили у війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових", – сказав на брифінгу представник Держдепу Метью Міллер.

Він підтвердив, що в Курській області Росії серед військових із Північної Кореї є як загиблі, так і поранені. США мають інформацію про загибель частини з них.

Міллер наголосив, що як тільки війська КНДР перетнуть кордон з Україною, це означатиме додаткову ескалацію війни з боку урядів Росії та Північної Кореї.