Держдеп США: Солдати КНДР – законні військові цілі України
У Держдепі США заявили, що військові з Північної Кореї є законними військовими цілями. Якщо вони опиняться на території України, це означатиме ескалацію війни з боку Росії та КНДР.
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"Північнокорейські солдати, розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили у війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових", – сказав на брифінгу представник Держдепу Метью Міллер.
Він підтвердив, що в Курській області Росії серед військових із Північної Кореї є як загиблі, так і поранені. США мають інформацію про загибель частини з них.
Міллер наголосив, що як тільки війська КНДР перетнуть кордон з Україною, це означатиме додаткову ескалацію війни з боку урядів Росії та Північної Кореї.
- Станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, а солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісім кадировців. Загалом, за даними відомства, на території РФ перебуває близько 11 000 північнокорейських військових.
- 16 грудня Міноборони США підтвердило, що північнокорейські військові вперше, разом із росіянами, вступили в бій у Курській області та зазнали втрат.
- Того ж дня президент Зеленський заявив, що Росія намагається приховати втрати солдатів із КНДР. Наразі розвідка та Сили оборони встановлюють реальні дані.
- Зеленський також заявив, що росіяни намагаються спалити обличчя солдатів КНДР для того, щоб приховати втрати.