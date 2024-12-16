"І вбиті, і поранені". Пентагон підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині

У відомства немає даних щодо кількості цих втрат

Пет Райдер (Фото: Pentagon / Alexander Kubitza)

Міністерство оборони США підтвердило, що північнокорейські військові вперше, разом з росіянами, вступили у бій в Курській області та зазнали втрат. Таку заяву зробив речник Пентагону Пет Райдер, передає агенція Reuters.

За його словами, йдеться як про вбитих, так і поранених.

Речник додав, що у нього немає подробиць стосовно кількості північнокорейських втрат, але він додав, що вперше війська КНДР вступили у бій минулого тижня.

Раніше, 14 грудня, президент Володимир Зеленський повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Він зазначив, йдеться про "помітну кількість" військових з КНДР, яких росіяни вводять у зведені підрозділи, але й втрати у них "вже теж помітні".

Головне управління розвідки повідомило, що станом на 14 грудня у Курській області спільні російсько-корейські підрозділи орієнтовно втратили близько 200 військових, а солдати КНДР "дружнім вогнем" убили вісьмох кадирівців. Загалом, за даними відомства, на території РФ перебувають близько 11 000 північнокорейських військових.

Також з'являються і відео-докази втрат серед північнокорейських солдатів на Курщині: зокрема, такі кадри опублікував командир бригади "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (на відео нецензуровані зображення трупів, у дописі нецензурна лексика).