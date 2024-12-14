"Ставка на кількість". На Курщині корейці штурмують у формі РФ, у них вже є втрати – Центр при РНБО

"Недооцінювати ворога не варто, але він вмирає і не треба вірити в страшилки. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться", – заявив Коваленко

Диктатор Кім Чен Ин та північнкорейські військові (Ілюстративне фото: EPA)

Військові КНДР у російській формі беруть участь у штурмах на Курщині, серед них вже є втрати. Деталі ситуації на напрямку повідомив керівник Центру дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії, коли завданням солдатів КНДР є пробігти під ударами українських сил і зайняти певні ділянки.

Стосовно якісних здібностей цих військових, то це "піхотинці, які вправляються з радянською зброєю і біжать вперед", написав Коваленко.

Голова Центру дезінформації зазначив, що російська пропаганда звеличуватиме військових КНДР, щоб використовувати їх ще і як "страшилку для українських військових та цивільних".

"Недооцінювати ворога не варто, але він вмирає і не треба вірити в страшилки. На жаль, витрачати додаткові ресурси на це доведеться. Утім, Росія втягнула у війну в Європі КНДР", – розповів він.

Коваленко вважає: не варто сумніватися у тому, що рано чи пізно північнокорейські солдати бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не "здійснить якісні зміни" у своєму ставленні до загроз, а не сподіватиметься лише на США або Україну.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині.

25 листопада начальник Генштабу ЗСУ Баргилевич повідомив, що в Курській області Росії перебувають понад 11 000 військових із Північної Кореї й вони вже брали участь у боях проти українських військових.

За словами Зеленського, чисельність північнокорейських військ, дислокованих на території Росії, може зрости до 100 000.