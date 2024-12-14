Зеленський: Є дані, що солдати КНДР вже у штурмах на Курщині, їх помітна кількість

Втрати серед них "вже теж помітні". Північнокорейських військових можуть застосувати й на інших напрямках

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

З'явилися попередні дані, що росіяни почали застосовувати північнокорейських військових у штурмах на Курщині. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, йдеться про "помітну кількість" військових з КНДР, яких росіяни включають у зведенні підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області.

Наразі йдеться про застосування цих солдатів лише в цьому регіоні, але в України вже є інформація про те, що військових КНДР можуть застосувати й на інших ділянках фронту, додав Зеленський.

Президент зауважив, що втрати серед північнокорейських військових "вже теж помітні".

"Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру", – заявив Зеленський.

На його думку, російський диктатор хоче, аби й в Азії "у світу додалось проблем", оскільки саме для цього росіяни навчають КНДР сучасній війні.

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Також президент констатував, що РФ ігнорує заклики "всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших" стосовно необхідності роботи все для деескалації війни.

"Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так", – наголосив голова держави.

Він зауважив, що Україна захищатиметься, зокрема й проти цих солдат КНДР, та надалі діятиме скоординовано з усіма своїми партнерами для зупинки цієї війни "надійно, гарантованим миром".

Зеленський анонсував, що наступного тижня разом з партнерами будуть обговорюватися санкції проти РФ, підтримка української оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і "сильна дипломатія заради миру."

"Це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети", – підсумував президент.

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