Зеленський наступного тижня буде у Брюсселі. Макрон там заговорить про миротворців в Україні
Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував поїздку до Брюсселя, де відбудеться саміт лідерів Євросоюзу. За даними Радіо Свобода, французький лідер Емманюель Макрон планує там порушити тему миротворчої місії в Україні.
Зеленський зазначив, що "вже відбувається підготовка до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".
На саміті лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться 18-19 грудня, Макрон хоче обговорити питання миротворців в Україні, пишуть журналісти.
За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавній візит французького президента до Польщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни.
Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підготовку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні й залишається дуже "сирою".
- 9 грудня 2024 року президент Зеленський заявив, що може подумати над пропозицією французького лідера Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України, поки та не долучиться до НАТО.
- 11 грудня видання Rzeczpospolita заявляло, що Макрон і прем'єр Польщі Туск обговорюватимуть план європейської миротворчої місії для захисту суверенітету України в межах потенційної угоди між Трампом і диктатором Путіним.
- 12 грудня Макрон і Туск зустрілися, але польський прем'єр назвав "спекуляціями" обговорення відправлення союзницьких військ в Україну після війни. Він додав, що рішення такого характеру польська влада ухвалюватиме у Варшаві, і країна поки "не має планів щодо таких дій".
- Газета The Wall Street Journal 12 грудня повідомила, що Трамп хоче, щоб війська Європи стежили за можливим припиненням вогню в Україні.