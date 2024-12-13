Зеленський наступного тижня буде у Брюсселі. Макрон там заговорить про миротворців в Україні

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться 18-19 грудня, Макрон хоче обговорити питання миротворців в Україні

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні анонсував поїздку до Брюсселя, де відбудеться саміт лідерів Євросоюзу. За даними Радіо Свобода, французький лідер Емманюель Макрон планує там порушити тему миротворчої місії в Україні.

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Зеленський зазначив, що "вже відбувається підготовка до зустрічей у Брюсселі наступного тижня – із європейськими лідерами".

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі, який відбудеться 18-19 грудня, Макрон хоче обговорити питання миротворців в Україні, пишуть журналісти.

За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавній візит французького президента до Польщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни.

Ще двоє дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підготовку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні й залишається дуже "сирою".