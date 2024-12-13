Зеленский на следующей неделе едет в Брюссель. Макрон там обсудит миротворцев в Украине

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который состоится 18-19 декабря, Макрон хочет обсудить вопросы миротворцев в Украине

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал поездку в Брюссель, где состоится саммит лидеров Евросоюза. По данным Радио Свобода, французский лидер Эмманюэль Макрон планирует там поднять тему миротворческой миссии в Украине.

Зеленский отметил, что "уже проходит подготовка к встречам в Брюсселе на следующей неделе – с европейскими лидерами".

На саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет 18-19 декабря, Макрон хочет обсудить вопросы миротворцев в Украине, пишут журналисты.

По словам европейского дипломата, с которым они пообщались, эта дискуссия неотвратима из-за недавнего визита французского президента в Польшу, обсуждения миротворческой миссии в СМИ, а также предстоящего прихода к власти Дональда Трампа в США, требующего подготовки к переговорам с ним касательно российско-украинской войны.

Еще два дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, отметили, что обсуждение этой темы направлено на подготовку к переговорам с Трампом и обеспечение участия ЕС в мирном процессе. В то же время, по их словам, идея миротворческой миссии сейчас находится на начальном уровне и остается очень "сырой".