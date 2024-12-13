Зеленский на следующей неделе едет в Брюссель. Макрон там обсудит миротворцев в Украине
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении анонсировал поездку в Брюссель, где состоится саммит лидеров Евросоюза. По данным Радио Свобода, французский лидер Эмманюэль Макрон планирует там поднять тему миротворческой миссии в Украине.
Зеленский отметил, что "уже проходит подготовка к встречам в Брюсселе на следующей неделе – с европейскими лидерами".
На саммите лидеров ЕС в Брюсселе, который пройдет 18-19 декабря, Макрон хочет обсудить вопросы миротворцев в Украине, пишут журналисты.
По словам европейского дипломата, с которым они пообщались, эта дискуссия неотвратима из-за недавнего визита французского президента в Польшу, обсуждения миротворческой миссии в СМИ, а также предстоящего прихода к власти Дональда Трампа в США, требующего подготовки к переговорам с ним касательно российско-украинской войны.
Еще два дипломата, с которыми общалось Радио Свобода, отметили, что обсуждение этой темы направлено на подготовку к переговорам с Трампом и обеспечение участия ЕС в мирном процессе. В то же время, по их словам, идея миротворческой миссии сейчас находится на начальном уровне и остается очень "сырой".
- 9 декабря 2024 года президент Зеленский заявил, что может подумать над предложением французского лидера Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока не присоединится к НАТО.
- 11 декабря издание Rzeczpospolita заявляло, что Макрон и премьер Польши Туск будут обсуждать план европейской миротворческой миссии для защиты суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между Трампом и диктатором Путиным.
- 12 декабря Макрон и Туск встретились, но польский премьер назвал "спекуляциями" обсуждение отправки союзнических войск в Украину после войны. Он добавил, что решение такого характера польские власти будут принимать в Варшаве, и страна пока "не имеет планов по таким действиям".
- Газета The Wall Street Journal 12 декабря сообщила, что Трамп хочет, чтобы войска Европы следили за возможным прекращением огня в Украине.