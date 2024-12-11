Макрон обсудит с Туском создание европейской миротворческой миссии по Украине

Эммануэль Макрон (Фото: ЕРА/SARAH MEYSSONNIER)

Президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря встретится в Варшаве с польским премьером Дональдом Туском для обсуждения плана европейской миротворческой миссии, направленной на защиту суверенитета Украины в рамках потенциального соглашения между избранным президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что 7 декабря перед торжественным открытием отреставрированного Собора Парижской Богоматери Макрон провел часовую личную встречу с Трампом в Елисейском дворце, после чего к ним присоединился президент Владимир Зеленский.

"Насколько я понимаю, Эммануэль Макрон дал понять Дональду Трампу, что Европа не только не может быть исключена из переговоров США и России из-за собственных серьезных интересов в сфере безопасности, но и готова присоединиться к этому процессу финансово, а самое главное – взять на себя риски, связанные с защитой украинского суверенитета", – сказал Rzeczpospolita бывший заместитель генерального секретаря НАТО Камиль Гран.

Французское предложение сосредоточено на миротворческой миссии, которая бы гарантировала, что Россия не нарушит потенциальное перемирие и согласованную линию демаркации в будущем.

Еще в феврале президент Макрон впервые предложил идею привлечения войск НАТО в Украину, но тогда не уточнил детали. Позже, 11 ноября, на встрече в Париже с британским премьером Киром Стармером он подробнее объяснил эту концепцию.

27 ноября Макрон провел телефонные разговоры с лидерами скандинавских, балтийских стран и Польши для обсуждения возможности такой миссии. По словам французского эксперта Эли Тененбаума, миротворческая миссия может включать в себя пять бригад (около 40 000 солдат), одну из которых могла бы возглавить Польша.

Как пишет издание, в целом есть три модели обеспечения безопасности для Украины:

→ "Немецкая модель": вступление Украины в НАТО даже без четко определенных границ, как это было с ФРГ в 1955 году. Против этого выступают США и Германия.

→ "Израильская модель": масштабные поставки вооружения Украине даже после заключения мира. Однако возникают сомнения из-за финансовых ограничений в США и Европе.

→ "Корейская модель": создание международной миротворческой миссии, подобной той, которая более 70 лет охраняет линию демаркации между Северной и Южной Кореей.

7 декабря 2024 года Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".

В тот же день немецкий канцлер Олаф Шольц позвонил Трампу. Он убежден, что стороны смогут разработать общую стратегию по отношению к Украине.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.

9 декабря кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, который был с визитом в Киеве, предложил создать европейскую контактную группу по завершению войны в Украине.