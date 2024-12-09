Мерц предлагает создать европейскую контактную группу по завершению войны в Украине
Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, на которой будут обсуждаться варианты завершения российско-украинской войны на фоне смены власти в США. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
Мерц убежден, что союзники должны сделать все для скорейшего завершения войны. Он предположил, что со сменой власти в США "может возникнуть новая ситуация", и европейские союзники должны быть готовы к этому.
По словам немецкого политика, "в следующие недели и месяцы" нужно свести отдельные мирные предложения от отдельных стран к минимуму, приведя это к общеевропейскому мнению.
"У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", – заявил Мерц, призвав к скорейшему созданию этой контактной группы.
- 15 ноября 2024 года избранный президент США Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться и пообещал работать над завершением конфликта.
- 27 ноября канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что предложил Трампу свою страну как площадку для переговоров Украины и России.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".