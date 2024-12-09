Мерц предлагает создать европейскую контактную группу по завершению войны в Украине

Немецкий политик считает, что у Европы должно быть общее видение завершения российско-украинской войны, а не отдельные предложения

Фридрих Мерц (Фото: Офис президента)

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, на которой будут обсуждаться варианты завершения российско-украинской войны на фоне смены власти в США. Об этом он заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Мерц убежден, что союзники должны сделать все для скорейшего завершения войны. Он предположил, что со сменой власти в США "может возникнуть новая ситуация", и европейские союзники должны быть готовы к этому.

По словам немецкого политика, "в следующие недели и месяцы" нужно свести отдельные мирные предложения от отдельных стран к минимуму, приведя это к общеевропейскому мнению.

"У меня есть предложение создать контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение", – заявил Мерц, призвав к скорейшему созданию этой контактной группы.