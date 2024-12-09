Зеленский готов подумать над иностранными войсками в Украине, пока та не будет в НАТО

До этого Украине необходимо иметь четкое понимание, когда она будет частью НАТО и Евросоюза

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что может подумать над предложением французского президента Эмманюэля Макрона о размещении иностранных войск на территории Украины, пока та не присоединится к НАТО. Об этом он заявил на встрече с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом.

Глава государства отметил, что пока Украина не станет полноправным членом НАТО, даже при наличии официального приглашения остается непонятным, кто будет обеспечивать ее безопасность.

"Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля Макрона. Он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО", – сказал он.

В то же время Зеленский признал, что до этого Украине необходимо иметь четкое понимание, когда она будет частью Североатлантического альянса и Евросоюза.