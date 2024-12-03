Будущее Украины в НАТО, но на днях приглашения не будет – Рютте

Генсек НАТО заявил, что Альянс продолжает "строить мост к членству" в сотрудничестве с Украиной

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVIER DOULIERY)

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры поддерживают стремление Украины к членству в Альянсе, но главная цель декабрьского заседания НАТО другая. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи министров стран-членов НАТО.

Рютте подтвердил, что позиция Альянса по поводу будущего членства Украины остается неизменной.

"Партнеры согласились с тем, что будущее Украины – в НАТО", – отметил он.

Согласно решению Вашингтонского саммита, Альянс продолжает "строить мост к членству" в сотрудничестве с Украиной, заверил генсек Альянса.

В то же время Рютте признал, что не ожидает обсуждения этого вопроса в ближайшее время. НАТО сосредоточится на дальнейшей военной поддержке Украины.

"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас. Встреча будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры, – она могла делать это с позиции силы", – сказал глава НАТО.