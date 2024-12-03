Будущее Украины в НАТО, но на днях приглашения не будет – Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры поддерживают стремление Украины к членству в Альянсе, но главная цель декабрьского заседания НАТО другая. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи министров стран-членов НАТО.
Рютте подтвердил, что позиция Альянса по поводу будущего членства Украины остается неизменной.
"Партнеры согласились с тем, что будущее Украины – в НАТО", – отметил он.
Согласно решению Вашингтонского саммита, Альянс продолжает "строить мост к членству" в сотрудничестве с Украиной, заверил генсек Альянса.
В то же время Рютте признал, что не ожидает обсуждения этого вопроса в ближайшее время. НАТО сосредоточится на дальнейшей военной поддержке Украины.
"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас. Встреча будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры, – она могла делать это с позиции силы", – сказал глава НАТО.
- 29 ноября 2024 года президент Зеленский заявил, что "активная фаза" войны завершится тогда, когда неоккупированные украинские территории получат защиту под эгидой НАТО.
- 1 декабря он сообщил, что Украина хотела бы получить рекомендацию от министров иностранных дел НАТО по поводу будущего приглашения страны в Альянс, но в то же время признал, что этого не случится из-за скептических стран.
- Министерство иностранных дел перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе опубликовало заявление "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". В документе отмечается, что Украина не будет рассматривать никакие альтернативы вступлению в Альянс.