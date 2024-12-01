Зеленский: Украина хотела бы рекомендацию по приглашению в НАТО, но иллюзий нет

Президент заявил, что у администрации Байдена еще есть время на принятие такого решения

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы получить рекомендацию от министров иностранных дел НАТО по поводу будущего приглашения страны в Альянс, но в то же время признал, что этого не случится из-за скептических стран. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Я не знаю, что там может быть [во время встречи глав МИД стран Альянса]: окно [возможностей] откроется – окно закроется. Уже столько было этих окон, если честно. Это зависит от партнеров. Они знают нашу позицию – мы бы хотели рекомендации от министров иностранных дел, но иллюзий нет", – заявил Зеленский.

По его словам, в НАТО остаются скептические страны, среди них и Соединенные Штаты.

Глава государства не знает, будет ли президент США Байден рекомендовать такое решение, но отметил, что государственный секретарь Энтони Блинкен "более положительный" в отношении такого решения.

"Но еще есть [скептическая] немецкая сторона, есть еще венгерская сторона. И потому только консолидированный сигнал может быть положительно воспринят всеми лидерами", – добавил президент Украины.

В то же время он признал, что следующая встреча глав МИД стран Альянса не является последней возможностью для Украины и можно рассчитывать на следующие шаги, поскольку действующая власть Штатов еще имеет два месяца и оказывает влияние на "немногих европейских скептиков в отношении нашего [украинского] будущего".

К тому же, добавил Зеленский, он не видит "никаких рисков" и большинство стран НАТО также не видят рисков по поводу заявления о позитивном будущем членстве Украины в Альянс.

"Это даже не приглашение, это рекомендация министров иностранных дел насчет лидеров, насчет будущего приглашения Украины в НАТО", – пояснил президент.

Ранее агентство Reuters заявило, что якобы ознакомилось с письмом главы МИД Андрея Сибиги, в котором тот призвал своих коллег из стран НАТО предоставить Киеву приглашение в Альянс во время встречи в Брюсселе 3-4 декабря.