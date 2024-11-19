"Украина будет в Альянсе". Зеленский сделал заявление о вступлении в НАТО

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина достигла наибольшего уровня близости с НАТО и Евросоюзом за все время независимости. Вступление в Альянс – жизненно важно для Украины и страна на это рассчитывает, заявил президент Владимир Зеленский во время представления Плана стойкости в Верховной Раде.

"Украина будет в Альянсе. Будет, если мы с вами продолжим говорить с Альянсом в единстве", – заявил президент.

Он отметил, что Украина заключила 27 договоров безопасности с союзниками и почти половина этих государств являются членами НАТО и поддерживает вступление Украины. А это значит, подчеркнул Зеленский, что страну фундаментально ничего не отделяет от Альянса, кроме дефицита политической воли некоторых партнеров.

Он отметил, что Украина все же убедит партнеров "быть смелыми".

Президент также подчеркнул, что членство в НАТО не будет "подарком" для Украины, ведь это то, чего "мы заслуживаем". По словам Зеленского, приглашение и вступление в НАТО будет "исправлением исторической ошибки", ведь это нужно было сделать "еще вчера", чтобы не было этой войны.

"Мы не торгуем суверенитетом, безопасностью или будущим Украины. Мы не откажемся от прав Украины на всю свою территорию. И мы точно не позволим никому использовать наше государство в чьих-то предвыборных баталиях в Европе. За счет Украины выиграть не получится. Вместе с Украиной выиграть можно – и только так", – заявил он.