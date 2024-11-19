"Україна буде в Альянсі". Зеленський зробив заяву про вступ до НАТО

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна наразі досягла найбільшого рівня близькості з НАТО та Євросоюзом за весь час незалежності. Вступ до Альянсу – життєво важливий для України і країна на це розраховує, заявив президент Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді.

"Україна буде в Альянсі. Буде, якщо ми з вами продовжимо говорити з Альянсом у єдності", – заявив президент.

Він зазначив, що Україна уклала 27 безпекових угод з союзниками та майже половина цих держав є членами НАТО і підтримує вступ України. А це означає, підкреслив Зеленський, що країну фундаментально нічого не відділяє від Альянсу, окрім дефіциту політичної волі деяких партнерів.

Він зазначив, що Україна все ж переконає партнерів "бути сміливими".

Президент також наголосив, що членство в НАТО не буде "подарунком" для України, адже це те, на що "ми заслуговуємо". За словами Зеленського, запрошення і вступ до НАТО буде "виправленням історичної помилки", адже це треба було зробити "ще вчора", щоб не було цієї війни.

"Ми не торгуємо суверенітетом, безпекою чи майбутнім України. Ми не відмовимось від прав України на всю свою територію. І ми точно не дозволимо нікому використати нашу державу в чиїхось передвиборчих баталіях в Європі. За рахунок України виграти не вийде. Разом з Україною виграти можна – і тільки так", – заявив він.