Угорщина відкинула пункт про вступ України до НАТО у двосторонній угоді

Раніше Зеленський казав, що готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною, частиною якого є питання вступу України в НАТО

Прапори НАТО та України (Фото: Depositphotos)

Угорщина не змінила свого ставлення до запрошення України в НАТО, тому відповідний пункт у переговорах про всеосяжну співпрацю між двома країнами не обговорюється. Про це заявив речник міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пацолай, передає Magyar Nemzet.

"Ми неодноразово чітко висловлювали нашу позицію з цього питання, і жодних змін не відбулося. Вступ України до НАТО призведе до початку третьої світової війни", – сказав він.

Пацолай наголосив, що важливою частиною всеосяжної угоди про співпрацю з Україною має стати "відновлення прав угорської меншини".

Водночас "у ході переговорів ми дали зрозуміти українській стороні, що намір України вступити до НАТО не може бути частиною цієї угоди", додав речник угорського МЗС.

Напередодні під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття президент Володимир Зеленський заявив, що готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною, частиною якого є питання безпеки, а саме вступу України в НАТО.

9 жовтня глава МЗС Угорщини заявив, що вступ України до НАТО призведе до третьої світової війни.

29 жовтня стало відомо, що Сійярто поїде на "конференцію" з Лавровим та поплічником Асада до Білорусі.

30 жовтня в Європі відреагували та заявили, що Угорщина "ніколи не втрачає можливості зганьбити нас".