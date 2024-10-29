Голова МЗС Угорщини Сійярто поїде на "конференцію" з Лавровим і поплічником Асада у Мінську
Очільник угорської дипломатії Петер Сійярто поїде на так звану "Міжнародну конференцію з євразійської безпеки", що відбудеться у столиці Білорусі Мінську. Про це повідомив прессекретар білоруського Міністерства закордонних справ Анатолій Глаз у коментарі місцевим пропагандистам БЕЛТА.
Відкриття заходу заплановано на 31 жовтня – анонсовано "сесію високого рівня", де виступатимуть 14 гостів, зокрема й Сійярто, голова дипломатії РФ Сергій Лавров, а також міністр закордонних справ і зі справ експатріантів Сирії Бассам Саббаг. Останній представляє режим диктатора Башара Асада.
Це вже буде друга така "міжнародна конференція" у білоруській столиці. Проведення заходу заплановано з 31 жовтня до 1 листопада.
Глаз стверджує, що офіційно зареєстровано близько 600 учасників із 45 країн.
Учасники заходу планують "обговорити й разом намітити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки регіону", а також розглянути ініціативу Білорусі про розробку так званої "Євразійської хартії різноманіття та багатополярності у XXI столітті", яку підтримала країна-агресор Росія.
- У лютому 2023 року Сійярто відвідував Мінськ, нібито щоб обговорювати "забезпечення негайного миру" в Україні. У серпні 2024-го очільник угорської дипломатії відвідав російський Санкт-Петербург.
- У жовтні Сійярто заявляв, що вступ України в НАТО призведе до початку третьої світової війни.
- Тим часом 28 жовтня угорський прем'єр Орбан прибув до Грузії, де його кортеж освистали учасники акції проти результатів парламентських виборів. Очільник уряду Угорщини заявив, що керівна проросійська партія Грузії Грузинська мрія "не дозволила перетворити країну на другу Україну".