Участь чиновника у "Міжнародній конференції з євразійської безпеки" запланована на 31 жовтня

Петер Сійярто (Фото: EPA)

Очільник угорської дипломатії Петер Сійярто поїде на так звану "Міжнародну конференцію з євразійської безпеки", що відбудеться у столиці Білорусі Мінську. Про це повідомив прессекретар білоруського Міністерства закордонних справ Анатолій Глаз у коментарі місцевим пропагандистам БЕЛТА.

Відкриття заходу заплановано на 31 жовтня – анонсовано "сесію високого рівня", де виступатимуть 14 гостів, зокрема й Сійярто, голова дипломатії РФ Сергій Лавров, а також міністр закордонних справ і зі справ експатріантів Сирії Бассам Саббаг. Останній представляє режим диктатора Башара Асада.

Це вже буде друга така "міжнародна конференція" у білоруській столиці. Проведення заходу заплановано з 31 жовтня до 1 листопада.

Глаз стверджує, що офіційно зареєстровано близько 600 учасників із 45 країн.

Учасники заходу планують "обговорити й разом намітити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки регіону", а також розглянути ініціативу Білорусі про розробку так званої "Євразійської хартії різноманіття та багатополярності у XXI столітті", яку підтримала країна-агресор Росія.