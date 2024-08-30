Сійярто летить до Санкт-Петербурга. Натякнув, що візит пов'язаний з енергопостачанням – фото
Петер Сійярто (Фото: Facebook)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вилетів до російського Санкт-Петербурга. Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

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Візит глави угорського МЗС до Росії відбувся через день після зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Деталі поїздки Сійярто наразі залишаються невідомими. Вранці 30 серпня він опублікував допис, в якому йшлося: "Безпека енергопостачання – це питання національної безпеки".

Через три години після цього угорський міністр поширив фото з літака, підписавши: "Санкт-Петербург".

Фото: Петер Сійярто / Facebook
Фото: Петер Сійярто / Facebook

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