Сийярто летит в Санкт-Петербург. Намекнул, что визит связан с энергоснабжением – фото

Визит главы венгерского МИД в Россию состоялся через день после встречи министров иностранных дел в Брюсселе

Петер Сийярто (Фото: Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вылетел в российский Санкт-Петербург. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

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Визит главы венгерского МИД в Россию состоялся через день после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Детали поездки Сийярто остаются неизвестными. Утром 30 августа он опубликовал сообщение, в котором говорилось: "Безопасность энергоснабжения – это вопрос национальной безопасности".

Спустя три часа после этого венгерский министр распространил фото с самолета, подписав: "Санкт-Петербург".

Фото: Петер Сийярто / Facebook

17 июля 2024 года стало известно, что санкции Украины заблокировали транзит российской нефти Лукойла в Венгрию и Словакию. Это спровоцировало со стороны этих стран, которые являются важными поставщиками топлива и электроэнергии для Украины, бурную реакцию на границе с шантажом.

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