Глава МИД Венгрии Сийярто поедет на "конференцию" с Лавровым и приспешником Асада в Минске
Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто поедет на так называемую "Международную конференцию по евразийской безопасности", которая состоится в столице Беларуси Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь беларусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз в комментарии местным пропагандистам БЕЛТА.
Открытие мероприятия запланировано на 31 октября – анонсирована "сессия высокого уровня", где будут выступать 14 гостей, в том числе Сиярто, глава дипломатии РФ Сергей Лавров, а также министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг. Последний представляет режим диктатора Башара Асада.
Это уже будет вторая подобная "международная конференция" в белорусской столице. Проведение мероприятия запланировано с 31 октября по 1 ноября.
Глаз утверждает, что официально зарегистрировано около 600 участников из 45 стран.
Участники мероприятия планируют "обсудить и всем вместе наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности региона", а также рассмотреть инициативу Беларуси о разработке так называемой "Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке", которую поддержала страна-агрессор Россия.
- В феврале 2023 года Сийярто посещал Минск, якобы чтобы обсуждать "обеспечение немедленного мира" в Украине. В августе 2024-го глава венгерской дипломатии посетил российский Санкт-Петербург.
- В октябре Сийярто заявлял, что вступление Украины в НАТО приведет к началу третьей мировой войны.
- Тем временем 28 октября венгерский премьер Орбан прибыл в Грузию, где его кортеж освистали участники акции против результатов парламентских выборов. Глава правительства Венгрии заявил, что руководящая пророссийская партия Грузии Грузинская мечта "не позволила превратить страну во вторую Украину".