Участие чиновника в "Международной конференции по евразийской безопасности" запланировано на 31 октября

Петер Сийярто (Фото: EPA)

Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто поедет на так называемую "Международную конференцию по евразийской безопасности", которая состоится в столице Беларуси Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь беларусского Министерства иностранных дел Анатолий Глаз в комментарии местным пропагандистам БЕЛТА.

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Открытие мероприятия запланировано на 31 октября – анонсирована "сессия высокого уровня", где будут выступать 14 гостей, в том числе Сиярто, глава дипломатии РФ Сергей Лавров, а также министр иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии Бассам Саббаг. Последний представляет режим диктатора Башара Асада.

Это уже будет вторая подобная "международная конференция" в белорусской столице. Проведение мероприятия запланировано с 31 октября по 1 ноября.

Глаз утверждает, что официально зарегистрировано около 600 участников из 45 стран.

Участники мероприятия планируют "обсудить и всем вместе наметить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности региона", а также рассмотреть инициативу Беларуси о разработке так называемой "Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке", которую поддержала страна-агрессор Россия.